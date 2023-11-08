Губернатор Херсонской области назвал приговор украинского суда «глупейшим постановлением»
Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал «глупейшим постановлением» решение украинского суда, заочно приговорившего его к 15 годам тюремного заключения.
Губернатор добавил, что на видео из зала судебного заседания заметен «потухший» взгляд судьи, а стоящий рядом боевик следит, чтобы тот зачитал приговор, нужный киевским властям.
Глава региона подчеркнул, что данная ситуация наглядно иллюстрирует то, что о правосудии на Украине речь идти не может.
Ранее Сальдо подписал указ, согласно которому комендантский час в Херсонской области увеличен на четыре часа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абхазии сообщили о вооруженных людях в горах республики
- Причиной смерти российского футболиста Лесина стала асфиксия
- Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над севером Газы
- США израсходовали 96% всех средств для Украины
- В Екатеринбурге молодоженов выгнали из гостиницы в первую брачную ночь
- В Ставрополе при столкновении четырех легковушек пострадали три человека
- Губернатор Херсонской области назвал приговор украинского суда «глупейшим постановлением»
- Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники
- Военнослужащий ВСУ получил 14 лет колонии за выстрел по мирным жителям
- Кадыров призвал перевести в собственность Грозного бесхозные и заброшенные земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru