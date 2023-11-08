Губернатор Херсонской области назвал приговор украинского суда «глупейшим постановлением»

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал «глупейшим постановлением» решение украинского суда, заочно приговорившего его к 15 годам тюремного заключения.

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в правовую систему РФ

Губернатор добавил, что на видео из зала судебного заседания заметен «потухший» взгляд судьи, а стоящий рядом боевик следит, чтобы тот зачитал приговор, нужный киевским властям.

Глава региона подчеркнул, что данная ситуация наглядно иллюстрирует то, что о правосудии на Украине речь идти не может.

Ранее Сальдо подписал указ, согласно которому комендантский час в Херсонской области увеличен на четыре часа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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