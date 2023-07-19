Губернатор Флориды: Украина не важна для США

По его словам, если бы судьба бывшей советской республики была бы так важна для американских властей, то они отправили бы туда войска, однако никто не хочет подобного развития событий. Как отметил губернатор, главной угрозой США является Китай. А одним из действительно «ключевых интересов» является ситуация с мигрантами.

Ранее стало известно, что зима 2024 года может стать козырем в рукаве для российского лидера Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

