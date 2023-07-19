Губернатор Флориды: Украина не важна для США
Конфликт вокруг Украины не входит в число главных национальных интересов Вашингтона, сообщил CNN кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис.
По его словам, если бы судьба бывшей советской республики была бы так важна для американских властей, то они отправили бы туда войска, однако никто не хочет подобного развития событий. Как отметил губернатор, главной угрозой США является Китай. А одним из действительно «ключевых интересов» является ситуация с мигрантами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru