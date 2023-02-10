Группа беспилотников попыталась атаковать Брянский аэропорт

Отмечается, что БПЛА со взрывчаткой запустили в сторону объекта утром 10 февраля. Дроны перемещались на малой высоте, были обнаружены и уничтожены средствами ПВО России.

Согласно предварительным данным, мирные жители в результате происшествия не пострадали, не было зафиксировано и повреждений объекта.

Ранее пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии сообщила, что беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом. Об этом сообщило агентство НСН.

