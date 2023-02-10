Группа беспилотников попыталась атаковать Брянский аэропорт

Группа беспилотников ВСУ вторично предприняла попытку атаки Брянского международного аэропорта за последние двое суток. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рогов сообщил об отражении атаки беспилотников в Бердянске

Отмечается, что БПЛА со взрывчаткой запустили в сторону объекта утром 10 февраля. Дроны перемещались на малой высоте, были обнаружены и уничтожены средствами ПВО России.

Согласно предварительным данным, мирные жители в результате происшествия не пострадали, не было зафиксировано и повреждений объекта.

Ранее пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии сообщила, что беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен пограничным нарядом. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ВСУБрянскБеспилотникиУкраина
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