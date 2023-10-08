Гражданам Израиля рекомендовали поскорее покинуть Египет

«В свете текущих военных действий у нас есть опасения, что нападения на израильтян по всему миру участятся», - говорится в сообщении.

Совет нацбезопасности призвал израильтян пересмотреть свои планы по поездкам за рубеж и избегать посещения стран Ближнего Востока.

В воскресенье в египетской Александрии обстреляли автобус с туристами из Израиля. Погибли два человека.

Палестинская организация ХАМАС 7 октября нанесла ракетный удар по городам Израиля и вторглась в приграничные районы. Погибли более 600 человек, свыше двух тысяч ранены, напоминает «Радиоточка НСН».

