Гражданам Израиля рекомендовали поскорее покинуть Египет

Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал своим гражданам как можно быстрее выехать за пределы Египта. Заявление ведомства распространила газета Yedioth Ahronoth.

В ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем

«В свете текущих военных действий у нас есть опасения, что нападения на израильтян по всему миру участятся», - говорится в сообщении.

Совет нацбезопасности призвал израильтян пересмотреть свои планы по поездкам за рубеж и избегать посещения стран Ближнего Востока.

В воскресенье в египетской Александрии обстреляли автобус с туристами из Израиля. Погибли два человека.

Палестинская организация ХАМАС 7 октября нанесла ракетный удар по городам Израиля и вторглась в приграничные районы. Погибли более 600 человек, свыше двух тысяч ранены, напоминает «Радиоточка НСН».

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