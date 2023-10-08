Гражданам Израиля рекомендовали поскорее покинуть Египет
Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал своим гражданам как можно быстрее выехать за пределы Египта. Заявление ведомства распространила газета Yedioth Ahronoth.
«В свете текущих военных действий у нас есть опасения, что нападения на израильтян по всему миру участятся», - говорится в сообщении.
Совет нацбезопасности призвал израильтян пересмотреть свои планы по поездкам за рубеж и избегать посещения стран Ближнего Востока.
В воскресенье в египетской Александрии обстреляли автобус с туристами из Израиля. Погибли два человека.
Палестинская организация ХАМАС 7 октября нанесла ракетный удар по городам Израиля и вторглась в приграничные районы. Погибли более 600 человек, свыше двух тысяч ранены, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru