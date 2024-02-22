Граждан США предостерегли от поездок в Россию после задержания экс-балерины

Американцев предостерегли от поездок в Россию из-за угрозы задержания, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер после задержания в Екатеринбурге балерины Ксении Карелиной. Об этом сообщило издание ABC News.

По словам Миллера, «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию ни по какой причине», так как страна «продолжает задерживать своих граждан и продолжает задерживать американских граждан». Представитель Госдепа добавил, что несмотря на соглашения между двумя странами об уведомлении в случае задержания, этого не произошло после инцидентом с Карелиной.