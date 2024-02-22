Граждан США предостерегли от поездок в Россию после задержания экс-балерины

Американцев предостерегли от поездок в Россию из-за угрозы задержания, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер после задержания в Екатеринбурге балерины Ксении Карелиной. Об этом сообщило издание ABC News.

По словам Миллера, «ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию ни по какой причине», так как страна «продолжает задерживать своих граждан и продолжает задерживать американских граждан». Представитель Госдепа добавил, что несмотря на соглашения между двумя странами об уведомлении в случае задержания, этого не произошло после инцидентом с Карелиной.

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У 33-летней бывшей балерины Ксении Карелиной есть американское и российское гражданство. В США она известна как Ксения Хавана. В РФ ее задержали за перевод в украинский благотворительный фонд в размере $51,8. ФСБ сообщала, что ей предъявили обвинение в государственной измене.

Мосгорсуд 20 февраля признал виновным в госизмене бывшего советника посольства РФ во Франции Игоря Кондрацкого. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения в колонии строгого режима.




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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
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