Госдума одобрила прекращение действия Конвенций Совета Европы

Госдума приняла закон о прекращении действия в России устава Совета Европы и 20 договоров с организацией. В их числе Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма.

Решение объясняется прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы с 16 марта 2022 года.