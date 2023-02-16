Госдума одобрила прекращение действия Конвенций Совета Европы

Госдума приняла закон о прекращении действия в России устава Совета Европы и 20 договоров с организацией. В их числе Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма.

Решение объясняется прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы с 16 марта 2022 года.

Лавров объяснил, почему Россия вышла из ряда конвенций Совета Европы

Ранее, 17 января, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Участие России в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не принесло положительного результата, но позволяло другим странам «собирать информацию», утверждает в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Совет ЕвропыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры