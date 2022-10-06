Госдолг Украины превысил 98 млрд долларов
Государственный долг Украины за август вырос на 1,24 млрд долларов или на 1,28% и достиг 98,03 млрд долларов, сообщает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на данные Министерства финансов страны.
Поданным ведомства, прямой внешний долг Киева за месяц увеличился до 53,44 млрд долларов, прямой внутренний долг - до 34,49 млрд долларов, а гарантированный госдолг - до 10,10 млрд долларов.
Ранее Министерство финансов США заявило, что государственный долг Соединённых Штатов впервые превысил отметку в 31 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru