Госдолг Украины превысил 98 млрд долларов

Государственный долг Украины за август вырос на 1,24 млрд долларов или на 1,28% и достиг 98,03 млрд долларов, сообщает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

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Поданным ведомства, прямой внешний долг Киева за месяц увеличился до 53,44 млрд долларов, прямой внутренний долг - до 34,49 млрд долларов, а гарантированный госдолг - до 10,10 млрд долларов.

Ранее Министерство финансов США заявило, что государственный долг Соединённых Штатов впервые превысил отметку в 31 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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