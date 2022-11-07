«Самые крупные банки в Казахстане сейчас проданы их российскими владельцами казахстанским. Например, некоторые известные российские банки в республике теперь являются казахстанскими финансовыми учреждениями. Это означает, что бизнесмены республики получили выгоду от того, что купили их. Мы же будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами, чтобы оказать им содействие в получении выгоды от режима санкций», – заявил Лу.

По словам дипломата, Вашингтон взаимодействует с властями Туркменистана, чтобы бизнес и предприятия в стране ощутили как можно меньший эффект от ограничений против Москвы.

Антироссийские санкции стран Запада оказались неэффективными и не сработали, как было рассчитано властями. Аналитики считают, что российская стратегия, получившая на Западе название «Крепость России», оказалась более эффективной, чем рестрикции США и ЕС в отношении Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

