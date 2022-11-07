Госдеп: США помогут Туркмении получить выгоды от антироссийских санкций
Власти Соединенных Штатов хотят помочь правительству и бизнесменам Туркмении в получении выгод от санкционного режима против России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США Дональда Лу во время визита в Ашхабад.
«Самые крупные банки в Казахстане сейчас проданы их российскими владельцами казахстанским. Например, некоторые известные российские банки в республике теперь являются казахстанскими финансовыми учреждениями. Это означает, что бизнесмены республики получили выгоду от того, что купили их. Мы же будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами, чтобы оказать им содействие в получении выгоды от режима санкций», – заявил Лу.
По словам дипломата, Вашингтон взаимодействует с властями Туркменистана, чтобы бизнес и предприятия в стране ощутили как можно меньший эффект от ограничений против Москвы.
Антироссийские санкции стран Запада оказались неэффективными и не сработали, как было рассчитано властями. Аналитики считают, что российская стратегия, получившая на Западе название «Крепость России», оказалась более эффективной, чем рестрикции США и ЕС в отношении Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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