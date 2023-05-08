Госдеп США не поддержал заявление Буданова об убийстве русских
Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам в России. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, пишет РИА Новости.
По его словам, Вашингтон предельно ясно дал понять, что не поддерживает нанесение ударов по гражданским лицам. Позиция США остается неизменной, подчеркнул представитель Госдепа.
В интервью Yahoo News глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил о готовности «убивать русских в любой точке мира».
Слова Буданова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что подобные заявления подтверждают, что Киев является непосредственным организатором террористических актов, передает «Радиоточка НСН».
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