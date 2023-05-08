Госдеп США не поддержал заявление Буданова об убийстве русских

По его словам, Вашингтон предельно ясно дал понять, что не поддерживает нанесение ударов по гражданским лицам. Позиция США остается неизменной, подчеркнул представитель Госдепа.

В интервью Yahoo News глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил о готовности «убивать русских в любой точке мира».

Слова Буданова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что подобные заявления подтверждают, что Киев является непосредственным организатором террористических актов, передает «Радиоточка НСН».

