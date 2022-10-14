Госдеп: сокращение добычи нефти - смягчение санкций против РФ

Соединенные Штаты во время диалога с Саудовской Аравией возражали против сокращения объемов добычи нефти, так как это смягчит действие санкций в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Госдеп США.

СМИ сообщили о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+

«Они знали, что это увеличит прибыль России и потенциально снизит эффективность санкций», — сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашнгтон дал Саудовской Аравии понять, что это будет «неверным курсом» из-за возможного влияния на антироссийские санкции.

Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти якобы является политическим и свидетельствует, что Эр-Рияд занимает определенную сторону в международных конфликтах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦена На НефтьСаудовская АравияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры