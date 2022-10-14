Госдеп: сокращение добычи нефти - смягчение санкций против РФ

«Они знали, что это увеличит прибыль России и потенциально снизит эффективность санкций», — сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашнгтон дал Саудовской Аравии понять, что это будет «неверным курсом» из-за возможного влияния на антироссийские санкции.

Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти якобы является политическим и свидетельствует, что Эр-Рияд занимает определенную сторону в международных конфликтах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

