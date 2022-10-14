Госдеп: сокращение добычи нефти - смягчение санкций против РФ
Соединенные Штаты во время диалога с Саудовской Аравией возражали против сокращения объемов добычи нефти, так как это смягчит действие санкций в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Госдеп США.
«Они знали, что это увеличит прибыль России и потенциально снизит эффективность санкций», — сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Вашнгтон дал Саудовской Аравии понять, что это будет «неверным курсом» из-за возможного влияния на антироссийские санкции.
Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти якобы является политическим и свидетельствует, что Эр-Рияд занимает определенную сторону в международных конфликтах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Миллер: Возможно строительство нового участка «Северного потока»
- Кулеба: Контрнаступление Украины готовили США и Британия
- Госдеп: сокращение добычи нефти - смягчение санкций против РФ
- Британские парламентарии намерены добиться отставки Лиз Трасс
- Власти Белгорода помогут жителям с ремонтом автомобилей, пострадавших при обстреле
- Байден заявил о планах переговоров с руководством Саудовской Аравии
- Американца арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве
- В Босфоре приостановили движение из-за поломки сухогруза
- Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store
- Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru