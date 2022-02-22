Госдеп: Россия стремится к войне

Отмечается, что действия президента РФ Владимира Путина представляют собой «серьезную эскалацию». Как отметил дипломат, это говорит о том, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии.

«Мы привержены нахождению дипломатического решения, которое позволило бы избежать жестокого и разорительного конфликта, однако дипломатия не может иметь успеха, если Россия не изменит курс», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Москва осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, признав независимость ДНР и ЛНР. Отмечается, что решения Кремля создают «предлог для дальнейшего вторжения на Украину».

