Госдеп: Россия стремится к войне
Вашингтон готов искать дипломатическое решение в ситуации вокруг Украины, которое позволит избежать конфликта, однако США призывают Москву изменить свой курс, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американского Госдепартамента.
Отмечается, что действия президента РФ Владимира Путина представляют собой «серьезную эскалацию». Как отметил дипломат, это говорит о том, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии.
«Мы привержены нахождению дипломатического решения, которое позволило бы избежать жестокого и разорительного конфликта, однако дипломатия не может иметь успеха, если Россия не изменит курс», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.
Как заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Москва осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, признав независимость ДНР и ЛНР. Отмечается, что решения Кремля создают «предлог для дальнейшего вторжения на Украину».
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