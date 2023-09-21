Госдеп: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине

Москва оказалась в «мире боли» из-за конфликта вокруг Украины, сообщил NBC глава американской дипломатии Энтони Блинкен.

Блинкен: США вслед за Украиной пойдет на переговоры по инициативе России

По его словам, сегодня Россия в военном, экономическом и дипломатическом отношениях в гораздо худшем положении, чем была до конфликта.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить сближения Москвы с Тегераном и Пхеньяном.

Ранее Блинкен заявил, что Запад может передать Украине почти все запрошенные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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