Госдеп: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине

По его словам, сегодня Россия в военном, экономическом и дипломатическом отношениях в гораздо худшем положении, чем была до конфликта.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить сближения Москвы с Тегераном и Пхеньяном.

Ранее Блинкен заявил, что Запад может передать Украине почти все запрошенные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

