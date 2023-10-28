Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан

В Госдепе отметили, что гражданам США стоит покинуть Ливан, пока в стране работает авиасообщение. Причиной рекомендации названа «непредсказуемая ситуация с безопасностью».

В Вашингтоне попросили остающихся в Ливане американцев иметь план на случае чрезвычайных обстоятельств. В таком случае они не смогут полагаться на помощь правительства США, говорится в заявлении.

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» в пятницу атаковали пять позиций израильской армии на границе с Ливаном. По информации СМИ, поражены казармы в Зераите и Мискаваме, сообщает «Радиоточка НСН».

