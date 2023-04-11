Госдеп признал журналиста Гершковича незаконно удерживаемым в РФ
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что арестованному в России журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу присвоен статус незаконно удерживаемого лица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«Журналистика не является преступлением», - сказано в заявлении Госдепартамента.
Статус незаконно удерживаемого переводит дело журналиста в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Расширяются полномочия Госдепа для оказания давления на страну, где находится лицо.
В ведомстве призвали Россию немедленно освободить корреспондента.
Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Его обвинили в шпионаже в интересах правительства США, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru