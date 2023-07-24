Госдеп пообещал защитить Польшу от вторжения ЧВК «Вагнер»

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства США отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов ЧВК «Вагнер» «сходить на экскурсию в Польшу».

Миллер напомнил, что Польша является членом НАТО. При необходимости США будут защищать «каждый дюйм» ее территории, заверил он.

Минобороны Белоруссии ранее сообщило о совместных учениях с ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский». Президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным признался, что вагнеровцы стали его «напрягать», передает «Радиоточка НСН».

