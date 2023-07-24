Госдеп пообещал защитить Польшу от вторжения ЧВК «Вагнер»

США защитят территорию НАТО от вторжения со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Его цитирует РИА Новости.

Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства США отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов ЧВК «Вагнер» «сходить на экскурсию в Польшу».

Миллер напомнил, что Польша является членом НАТО. При необходимости США будут защищать «каждый дюйм» ее территории, заверил он.

Минобороны Белоруссии ранее сообщило о совместных учениях с ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский». Президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным признался, что вагнеровцы стали его «напрягать», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ПольшаГосдеп США

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