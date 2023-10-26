Госдеп объявил о выделении пакета военной помощи Украине на $150 млн
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $150 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.
В заявлении говорится, что Вашингтон передаст Киеву средства противовоздушной обороны, артиллерию, боеприпасы и другое оружие.
Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $200 миллионов. В него вошли боеприпасы для артиллерии, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Берлин выделит Киеву пакет военной помощи на 1 миллиард евро. Помимо прочего, глава ведомства пообещал передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T и самоходные установки Gepard, отмечает «Радиоточка НСН».
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