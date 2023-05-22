Госдеп обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках закупить оружие через Мали
Госдепартамент США обвинил ЧВК «Вагнер» в намерении закупить вооружение через Мали, пишет РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер заявил, что «Вагнер» пытается закупить военное оборудование через третьи страны. В частности, речь идет о Мали, уточнил он.
Миллер признал, что у властей США нет доказательств
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предложил госсекретарю США Энтони Блинкену поддержать группу в Африке. По его словам, большинство жителей континента не поддерживают политику США и Франции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru