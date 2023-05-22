Госдеп обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках закупить оружие через Мали

Представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер заявил, что «Вагнер» пытается закупить военное оборудование через третьи страны. В частности, речь идет о Мали, уточнил он.

Миллер признал, что у властей США нет доказательств

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предложил госсекретарю США Энтони Блинкену поддержать группу в Африке. По его словам, большинство жителей континента не поддерживают политику США и Франции, передает «Радиоточка НСН».

