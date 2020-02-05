Голикова назвала дату прекращения чартерных рейсов между РФ и Китаем

Все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прерваны с 14 февраля. Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, это те чартерные рейсы, которые эвакуируют россиян из КНР.

Ранее в среду, 5 февраля, в аэропорту Тюмени приземлился второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя россиянами. На борту воздушного судна находились 64 пассажира. Все они изъявили желание покинуть очаг распространения коронавируса в Китае. Ни у кого из прибывших коронавирус не выявлен.