Голикова назвала дату прекращения чартерных рейсов между РФ и Китаем
Все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прерваны с 14 февраля. Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, это те чартерные рейсы, которые эвакуируют россиян из КНР.
Ранее в среду, 5 февраля, в аэропорту Тюмени приземлился второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя россиянами. На борту воздушного судна находились 64 пассажира. Все они изъявили желание покинуть очаг распространения коронавируса в Китае. Ни у кого из прибывших коронавирус не выявлен.
Между тем, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ответил на вопрос о том, будет ли полностью закрыто авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. По его словам, российское правительство пока такой вариант не рассматривает, отмечает Свободная пресса.
Дитрих напомнил, что сейчас существует модель, при которой единый специализированный терминал в Шереметьеве принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Голикова назвала дату прекращения чартерных рейсов между РФ и Китаем
- Мишустин назвал главную задачу правительства
- Путин потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на маски
- Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса
- Путин заявил, что человечество достигло опасной черты