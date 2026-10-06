Глухая деревушка: Какую недвижимость в Италии можно купить за €10 тысяч
Ирина Радченко раскрыла НСН, что за €10 тысяч евро во Франции или Италии можно купить только очень старый дом, требующей реставрации, а вот домик у моря обойдется минимум в €150 тысяч.
Сегодня нет никаких проблем с тем, чтобы из России купить себе домик где-нибудь во Франции или в Италии, такая покупка обходится в цену московской квартиры. Об этом НСН рассказал вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В итальянской Калабрии продают дом с видом на море за €10,5 тысячи — это около 1 миллиона рублей. Объявление распространилось в российских Telegram-каналах. Отмечается, что недвижимость находится в 19 минутах от пляжа и почти в двух часах езды от аэропорта Реджо-ди-Калабрия. В доме есть две спальни, ванная, а также терраса с видом на море. Радченко заявила, что купить такой домик реально, однако точно не по такой цене.
«Я думаю, что это фейк, потому что такая недвижимость никак не может столько стоить. Я была в этой Калабрии. Такая недвижимость стоит вполне разумных денег. Понятно, что на юге Италии, даже несмотря на то, что там море, дешевле, чем, допустим, в Милане, однако такая вилла рядом с морем стоит минимум €150 тысяч. В принципе, в Италии реально найти объявление о продаже какого-нибудь домика XVIII века где-нибудь в деревне за €10 тысяч евро. Они поощряют покупку таких объектов и даже могут сделать вид на жительство, но нужно будет там проживать и делать реконструкцию. У меня, например, коллеги даже во Франции покупали какие-то полуразрушенные замки и восстанавливали их. Но это ты купил за €10 тысяч евро, а вложил — миллион», — рассказала она.
При этом Радченко указала, что сейчас нет никаких политических или бюрократических проблем с тем, чтобы россиянину купить недвижимость в Европе.
«Для того чтобы купить дом за границей, нужны только деньги. В остальном — больше никаких проблем. Геополитика никак не влияет на покупку недвижимости. Единственное, вы должны оплатить нотариуса, потому что, допустим, во Франции все сделки проходят только через него. Также потребуется подтверждение доходов. Но декларации из российской налоговой с нотариальным переводом на французский язык их вполне устраивают. Также нужно обязательно открыть счет в банке, допустим, Revolut, он сейчас получил французскую лицензию. Счет нужен обязательно, потому что с него вы будете оплачивать коммунальные услуги. Также обязательна страховка и оплата налога на имущество. В Испании, и Греции, в принципе, все то же самое», — отметила Радченко.
По словам собеседницы НСН, домик за границей получается даже выгоднее, чем московская квартира.
«Вполне реально купить себе квартиру, домик у моря, в том числе, в той же Калабрии. Что такое €150 тысяч? Это 15 миллионов рублей. За 15 миллионов рублей вы сегодня еле-еле купите однушку в Москве», — подытожила она.
Ранее стало известно, что Аргентина стала первой страной в Южной Америке, запустившей программу выдачи гражданства за инвестиции. Паспорт страны можно будет получить, сделав невозвратный взнос в размере $350 тысяч или купив гособлигации на сумму $809 тысяч. Главный редактор портала о зарубежной недвижимости Филипп Березин раскрыл НСН, что эта программа уже вызвала интерес у россиян: около сотни человек в год вполне смогут себе позволить ее.
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