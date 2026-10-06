Сегодня нет никаких проблем с тем, чтобы из России купить себе домик где-нибудь во Франции или в Италии, такая покупка обходится в цену московской квартиры. Об этом НСН рассказал вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В итальянской Калабрии продают дом с видом на море за €10,5 тысячи — это около 1 миллиона рублей. Объявление распространилось в российских Telegram-каналах. Отмечается, что недвижимость находится в 19 минутах от пляжа и почти в двух часах езды от аэропорта Реджо-ди-Калабрия. В доме есть две спальни, ванная, а также терраса с видом на море. Радченко заявила, что купить такой домик реально, однако точно не по такой цене.

«Я думаю, что это фейк, потому что такая недвижимость никак не может столько стоить. Я была в этой Калабрии. Такая недвижимость стоит вполне разумных денег. Понятно, что на юге Италии, даже несмотря на то, что там море, дешевле, чем, допустим, в Милане, однако такая вилла рядом с морем стоит минимум €150 тысяч. В принципе, в Италии реально найти объявление о продаже какого-нибудь домика XVIII века где-нибудь в деревне за €10 тысяч евро. Они поощряют покупку таких объектов и даже могут сделать вид на жительство, но нужно будет там проживать и делать реконструкцию. У меня, например, коллеги даже во Франции покупали какие-то полуразрушенные замки и восстанавливали их. Но это ты купил за €10 тысяч евро, а вложил — миллион», — рассказала она.