Главы Минобороны Финляндии и Японии обсудили ситуацию вокруг Украины

В заявлении указано, что министры обменялись позициями по поводу региональной ситуации и подчеркнули важность сплоченности международного сообщества в сложные для сферы безопасности времена.

Антти Кайконнен назвал крайне важным наращивание оборонного партнерства с Токио, учитывая будущее совместное членство в НАТО.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что все страны Евросоюза готовы поддержать «план Маршалла» для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

