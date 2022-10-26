Главы Минобороны Финляндии и Японии обсудили ситуацию вокруг Украины
Главы оборонных ведомств Японии и Финляндии Ясукадзу Хамада и Антти Кайкконен встретились в Токио и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте японского ведомства.
В заявлении указано, что министры обменялись позициями по поводу региональной ситуации и подчеркнули важность сплоченности международного сообщества в сложные для сферы безопасности времена.
Антти Кайконнен назвал крайне важным наращивание оборонного партнерства с Токио, учитывая будущее совместное членство в НАТО.
Ранее политолог Александр Рар заявил, что все страны Евросоюза готовы поддержать «план Маршалла» для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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