Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой

Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг обсудят развитие ситуации после прекращения зерновой сделки, угрозы продовольственной безопасности, военную помощь Киеву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По словам главы евродипломатии, «есть только одно решение» – усиление военной поддержки Украины.

«Если осуществляют удары, то мы должны предоставить средства ПВО, средства уничтожения дронов. Массированные атаки за последние три ночи требуют нашей реакции, которая может быть только одной – поставка еще большего количества военных средств», — цитирует Борреля РИА Новости.

Россия в понедельник заявила о прекращении зерновой сделки, однако в Кремле допустили возвращение к реализации соглашения, как только будет выполнена российская часть инициативы, отмечает «Свободная пресса». Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что главное условие для возобновления сделки — восстановление ее изначальной гуманитарной сути.

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ФОТО: РИА Новости
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