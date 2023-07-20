Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой

По словам главы евродипломатии, «есть только одно решение» – усиление военной поддержки Украины.

«Если осуществляют удары, то мы должны предоставить средства ПВО, средства уничтожения дронов. Массированные атаки за последние три ночи требуют нашей реакции, которая может быть только одной – поставка еще большего количества военных средств», — цитирует Борреля РИА Новости.

Россия в понедельник заявила о прекращении зерновой сделки, однако в Кремле допустили возвращение к реализации соглашения, как только будет выполнена российская часть инициативы, отмечает «Свободная пресса». Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что главное условие для возобновления сделки — восстановление ее изначальной гуманитарной сути.

