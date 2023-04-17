Главу Татарстана объявили нежелательным лицом в Молдавии и не пустили в страну

Власти Молдавии объявили главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом и запретили посещать страну.

Молдавия рассчитывает на ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье

Минниханов должен быть отправиться в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов - 2023».

Республиканский глава выразил сожаление в связи в тем, что будет вынужден пропустить конгресс.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что «Молдовагаз» в марте возобновил закупки газа у «Газпрома».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:ТатарстанЗапретМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры