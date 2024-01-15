Главу Пентагона выписали из больницы
Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Reuters.
Отмечается, что Ллойд Остин после выписки продолжит «некоторое время» работать из дома.
Министру обороны США Ллойду Остину, перенесшему операцию на простате, по-прежнему необходима помощь врачей, сообщил телеканалу CBS News официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
У главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. Об этом сообщается в заявлении медиков, обнародованном оборонным ведомством США. Остин прошел регулярный осмотр еще в начале декабря, передает «Радиоточка НСН».
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