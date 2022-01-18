Главный инфекционист США: «Бустерные» прививки не вредят иммунитету

По словам Фаучи, новейшие исследования не выявили вреда от ревакцинации. «Доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете, нет», - подчеркнул он.

Кроме того, инфекционист заявил о требовании по разработке универсальной вакцины против всех мутаций коронавируса.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что собираются создать поливалентную вакцину против новой коронавирусной инфекции, в которой будут использованы компоненты сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

