Главный инфекционист США: «Бустерные» прививки не вредят иммунитету

Бустерные дозы вакцины от коронавируса не навредят иммунитету, если соблюдать график вакцинации. Об этом заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе онлайн-форума «Давосская повестка дня».

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По словам Фаучи, новейшие исследования не выявили вреда от ревакцинации. «Доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете, нет», - подчеркнул он.

Кроме того, инфекционист заявил о требовании по разработке универсальной вакцины против всех мутаций коронавируса.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что собираются создать поливалентную вакцину против новой коронавирусной инфекции, в которой будут использованы компоненты сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаВакцинацияЗдоровьеСША
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