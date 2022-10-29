Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральных сторонах конфликта на Украине

На брифинге Донохью задали вопрос о конвенциях 1907 года о правах и обязанностях нейтральных стран и лиц в случае сухопутной и морской войн, подчеркивающих, что на территории нейтрального государства не могут быть сформированы военные отряды или открыты учреждения для вербовки «в пользу воюющих». Кроме того, документы запрещают передачу «по какому бы то ни было основанию» нейтральной державой военных судов, боеприпасов или военного материала воюющему государству.

«Как у суда, у нас нет мнения по юридическим вопросам общего характера, которые не представлены нам в рамках дел. Такими вопросами могли бы заняться ученые, заинтересованные государства и т.д.», — заявила Донохью в ответ на вопрос о применении конвенций к поставкам вооружений Украине.

Судья подчеркнула, что Международный суд ООН не может рассматривать вопросы, которые не стоят перед структурой в рамках дел.

