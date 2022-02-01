Глава ОБСЕ приедет в Донбасс

Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Донбасс во время своего визита на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина журналистам.

Визит Рау в Киев и Донбасс состоится 9 февраля.

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Ранее сообщалось, что у Рау в качестве председателя ОБСЕ запланированы в этом месяце поездки в США, на Украину и в Россию.

Противодействовать западной и украинской дезинформации о конфликте в Донбассе можно лишь объективными данными в своих СМИ, отметил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, власти самопровозглашенных республик ограничивают работу журналистов и игнорируют отчеты международных наблюдателей, хотя они свидетельствуют в пользу Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассОБСЕ
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