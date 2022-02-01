Глава ОБСЕ приедет в Донбасс

Ранее сообщалось, что у Рау в качестве председателя ОБСЕ запланированы в этом месяце поездки в США, на Украину и в Россию.

Противодействовать западной и украинской дезинформации о конфликте в Донбассе можно лишь объективными данными в своих СМИ, отметил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, власти самопровозглашенных республик ограничивают работу журналистов и игнорируют отчеты международных наблюдателей, хотя они свидетельствуют в пользу Донбасса.

