Глава Минобороны Британии встретился с украинскими военными
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой обучают танковому искусству украинцев. Об этом сообщает Sky News.
Телеканал отмечает, что солдаты показали выполнение ремонтных работ, после чего общались с военным министром.
Также отмечается, что солдаты проходят обучение на танках Challenger 2 и на боевых бронированных машинах Ajax Ares.
Ранее крымский сенатор Сергей Цеков в разговоре с НСН рассказал, что в Крыму уже три месяца строится оборонительная линия. Причем не только со стороны материка, но и учетом возможной высадки десанта.
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