Глава Минобороны Британии встретился с украинскими военными

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил военную базу в графстве Дорсет, на которой обучают танковому искусству украинцев. Об этом сообщает Sky News.

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Телеканал отмечает, что солдаты показали выполнение ремонтных работ, после чего общались с военным министром.

Также отмечается, что солдаты проходят обучение на танках Challenger 2 и на боевых бронированных машинах Ajax Ares.

Ранее крымский сенатор Сергей Цеков в разговоре с НСН рассказал, что в Крыму уже три месяца строится оборонительная линия. Причем не только со стороны материка, но и учетом возможной высадки десанта.

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ТЕГИ:ВеликобританияВСУ
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