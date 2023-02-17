Глава Минобороны Британии попросил украинских военных стрелять точнее

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес попросил украинские войска быть более точными, потому что они тратят слишком много снарядов. С таким заявлением политик выступил после заявлений Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов.

Шольц: поставки Киеву оружия приведут к завершению конфликта

«Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», - цитирует Уоллеса газета Financial Times.

Издание считает, что украинские военнослужащие испытывают проблемы с освоением оружия западного производства.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири в своей колонке выразил мнение, что Украина будет вынуждена экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия странах, которые сегодня поставляют его стране. По его словам, Запад сомневается в способности восполнять свои же запасы вооружения из-за наращивающихся поставок Киеву.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: wikipedia.org
ТЕГИ:ВСУВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры