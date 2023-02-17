Глава Минобороны Британии попросил украинских военных стрелять точнее

«Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», - цитирует Уоллеса газета Financial Times.

Издание считает, что украинские военнослужащие испытывают проблемы с освоением оружия западного производства.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири в своей колонке выразил мнение, что Украина будет вынуждена экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия странах, которые сегодня поставляют его стране. По его словам, Запад сомневается в способности восполнять свои же запасы вооружения из-за наращивающихся поставок Киеву.

