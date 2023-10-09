Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 своих граждан
Из Израиля эвакуировали 215 венгерских граждан. Об этом сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях.
Он отметил, что МИД и Минобороны страны провело спасательную операцию. Сийярто поблагодарил власти Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за быстрое оформление разрешений на пролет венгерских самолетов над их территорией.
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что Катар может высказывать недовольство израильскими ударами по сектору Газа. Однако, указал он, все остальные страны Персидского залива помогут Израилю стереть региона с лица земли, передает «Радиоточка НСН».
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