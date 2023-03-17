Глава МИД Турции обсудил с финским коллегой расширение НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто расширение НАТО. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

Стороны проработали вопросы, касающиеся североатлантического альянса, а также поблагодарили за поддержку по устранению последствий землетрясения, сообщил Чавушоглу.

Финляндия в прошлом году подала заявку в НАТО, Турция до сих пор не провела ее ратификацию.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН прокомментировал возможную победу единого кандидата от оппозиции Турции Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах.

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ФОТО: РИА Новости
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