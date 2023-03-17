Глава МИД Турции обсудил с финским коллегой расширение НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто расширение НАТО. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Стороны проработали вопросы, касающиеся североатлантического альянса, а также поблагодарили за поддержку по устранению последствий землетрясения, сообщил Чавушоглу.
Финляндия в прошлом году подала заявку в НАТО, Турция до сих пор не провела ее ратификацию.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН прокомментировал возможную победу единого кандидата от оппозиции Турции Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах.
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