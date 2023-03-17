Глава МИД Турции обсудил с финским коллегой расширение НАТО

Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, столкнувшихся с американским беспилотником

На НПЗ «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружили новое взрывное устройство

Среди девяти иностранцев, которых задержали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России, россиян нет

Налётчики ограбили банк в Новосибирске

Минцифры передало на рассмотрение комитета Госдумы два законопроекта по ужесточению ответственности за утечку персональных данных