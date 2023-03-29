Глава МИД Молдавии заявил об отсутствии военной угрозы для страны
Глава МИД Молдавии Нику Попеску в ходе визита в Берлин заявил, что его стране не угрожает военная опасность, но при этом она сталкивается с рисками гибридного порядка. Слова министра приводит РИА Новости.
При этом руководству страны удается «поддерживать мир и стабильность» отчасти благодаря поддержке зарубежных коллег, отметил Попеску.
В рамках визита молдавского дипломата обсуждалась также подготовка ко второму саммиту Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе в первый день лета.
Ранее депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя назвал политические игры в Молдавии частью плана по ликвидации государства.
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