Глава МИД Молдавии заявил об отсутствии военной угрозы для страны

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в ходе визита в Берлин заявил, что его стране не угрожает военная опасность, но при этом она сталкивается с рисками гибридного порядка. Слова министра приводит РИА Новости.

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При этом руководству страны удается «поддерживать мир и стабильность» отчасти благодаря поддержке зарубежных коллег, отметил Попеску.

В рамках визита молдавского дипломата обсуждалась также подготовка ко второму саммиту Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе в первый день лета.

Ранее депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя назвал политические игры в Молдавии частью плана по ликвидации государства.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:Молдавия

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