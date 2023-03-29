Глава МИД Молдавии заявил об отсутствии военной угрозы для страны

Новые путепроводы улучшат транспортное сообщение районов на севере Москвы Производство обуви в столице в январе выросло в 1,5 раза Стартовал профконкурс «Московские мастера» Единую сеть беговых маршрутов с доступом из каждого района создадут в Москве Финал театрального фестиваля-конкурса «Живая сцена» среди школ состоится в мае в столице