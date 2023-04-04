Глава МИД Финляндии завизировал документ о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поставил свою подпись под соглашением о вступлении страны в Североатлантический альян. Официальная церемония, как и планировалось, прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

После этого документ будет направлен представителям властей Соединённых Штатов Америки. Вслед за этим скандинавская страна станет полноправным членом НАТО. Глава МИД назвал момент подписания «историческим».