Глава МИД Финляндии завизировал документ о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поставил свою подпись под соглашением о вступлении страны в Североатлантический альян. Официальная церемония, как и планировалось, прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

После этого документ будет направлен представителям властей Соединённых Штатов Америки. Вслед за этим скандинавская страна станет полноправным членом НАТО. Глава МИД назвал момент подписания «историческим».

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Сегодня же в штаб-квартире альянса открывается очередная двухдневная встреча министров иностранных дел стран – членов НАТО. Днём ранее, 3 апреля исполнилось 70 лет со дня основания НАТО 12 государствами Европы и Северной Америки.

Финляндия стала 31 участником альянса. Как отмечает RT, после этого общая граница НАТО с Россией вырастает более чем в два раза с нынешних 1215 км. Это прямо противоречит одной из заявленных президентом РФ целей проведения спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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