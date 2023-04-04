Глава МИД Финляндии завизировал документ о вступлении в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поставил свою подпись под соглашением о вступлении страны в Североатлантический альян. Официальная церемония, как и планировалось, прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
После этого документ будет направлен представителям властей Соединённых Штатов Америки. Вслед за этим скандинавская страна станет полноправным членом НАТО. Глава МИД назвал момент подписания «историческим».
Сегодня же в штаб-квартире альянса открывается очередная двухдневная встреча министров иностранных дел стран – членов НАТО. Днём ранее, 3 апреля исполнилось 70 лет со дня основания НАТО 12 государствами Европы и Северной Америки.
Финляндия стала 31 участником альянса. Как отмечает RT, после этого общая граница НАТО с Россией вырастает более чем в два раза с нынешних 1215 км. Это прямо противоречит одной из заявленных президентом РФ целей проведения спецоперации на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Лукашенко прибудет 5 апреля в Москву с рабочим визитом
- Нарышкин заявил, что США не смогут организовать международную блокаду России
- СК предъявил обвинения Треповой
- В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста
- Партия Лимонова отрицает причастность вербовщика Треповой к нацболам
- Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор
- Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы
- Глава МИД Финляндии завизировал документ о вступлении в НАТО
- Норвегия ввела новые санкции против России
- Акция протеста проходит у посольства США в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru