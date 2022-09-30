Глава МИД Эстонии призвал ввести «декларацию лояльности» для россиян при получении гражданства

«Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности», — цитирует Рейнсалу РИА Новости.

Министр, в частности, предложил спрашивать в декларации об отношении к спецоперации на Украине. По словам главы МИД, декларация будет означать оценку того, как люди понимают украинский конфликт и «прошлое Эстонии».

Сейчас для получения гражданства Эстонии необходимо сдать экзамен на знание языка и конституции.

