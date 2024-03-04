Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во вторник, 5 марта прибудет с рабочим визитом в Москву. Он лично подтвердил дату визита журналистам на открытии очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
При этом Гросси пояснил, что, исходя из дипломатической практики, официально об этом визите должна объявить российская сторона. В прошлый раз руководитель МАГАТЭ приезжал в Россию 7 февраля.
Тогда он побывал на Запорожской атомной электростанции. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Гросси констатировал сокращение частоты обстрелов крупнейшей в Европе АЭС. На этот раз он также хочет обсудить в Москве тему боевой активности в районе Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru