Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во вторник, 5 марта прибудет с рабочим визитом в Москву. Он лично подтвердил дату визита журналистам на открытии очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

При этом Гросси пояснил, что, исходя из дипломатической практики, официально об этом визите должна объявить российская сторона. В прошлый раз руководитель МАГАТЭ приезжал в Россию 7 февраля.

Тогда он побывал на Запорожской атомной электростанции. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Гросси констатировал сокращение частоты обстрелов крупнейшей в Европе АЭС. На этот раз он также хочет обсудить в Москве тему боевой активности в районе Запорожской АЭС.

