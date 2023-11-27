Глава госинформслужбы Египта: Перемирие в Газе близко к продлению на два дня
Гуманитарное перемирие в Газе близко к продлению на два дня. Такое заявление сделал глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.
Он отметил, что этому способствуют усилия Египта и Катара. По словам Рашвана, в ходе этих двух дней могут быть освобождены 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.
Ранее, 26 ноября, палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности продлить соглашение о гуманитарном перемирии с Израилем. Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября на четыре дня, передает «Радиоточка НСН».
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