Президент Чехии считает, что самолеты L-159 не подходят Украине

Легкие самолеты L-159, которые производит Чехия, никогда не поставлялись Киеву, заявил президент страны Петр Павел.

Он отметил, что на Украине нет необходимой для обслуживания инфраструктуры и пилотов для управления этой моделью никогда не готовили.

При этом Павел назвал летательный аппарат более простым в обслуживании, чем сверхзвуковой самолет, но отметил аналогичные проблемы с освоением. Он также добавил, что на обучение пилотов придется потратить от полугода до двух лет.

Ранее американские СМИ сообщили, что США отправляют Украине списанное вооружение, срок хранения и эксплуатации которого истекает, чтобы избавиться от расходов на утилизацию оружия.







