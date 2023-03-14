Президент Чехии считает, что самолеты L-159 не подходят Украине
Легкие самолеты L-159, которые производит Чехия, никогда не поставлялись Киеву, заявил президент страны Петр Павел.
Он отметил, что на Украине нет необходимой для обслуживания инфраструктуры и пилотов для управления этой моделью никогда не готовили.
При этом Павел назвал летательный аппарат более простым в обслуживании, чем сверхзвуковой самолет, но отметил аналогичные проблемы с освоением. Он также добавил, что на обучение пилотов придется потратить от полугода до двух лет.
Ранее американские СМИ сообщили, что США отправляют Украине списанное вооружение, срок хранения и эксплуатации которого истекает, чтобы избавиться от расходов на утилизацию оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru