Гильдия сценаристов США завершила забастовку

Гильдия американских сценаристов объявила в соцсети X, что в результате достижения предварительного соглашения с голливудскими студиями с 27 сентября завершает продолжавшуюся около пяти месяцев забастовку.

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Гильдия пока не раскрывает детали достигнутого соглашения. Речь может идти о регулировании использования искусственного интеллекта.

Отмечается, что стороны проводили тяжелые переговоры в течение пяти дней и договорились об условиях трехлетнего соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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