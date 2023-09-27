Гильдия сценаристов США завершила забастовку
27 сентября 202306:19
Гильдия американских сценаристов объявила в соцсети X, что в результате достижения предварительного соглашения с голливудскими студиями с 27 сентября завершает продолжавшуюся около пяти месяцев забастовку.
Гильдия пока не раскрывает детали достигнутого соглашения. Речь может идти о регулировании использования искусственного интеллекта.
Отмечается, что стороны проводили тяжелые переговоры в течение пяти дней и договорились об условиях трехлетнего соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РИА Новости: Бойцы ВСУ сдались в плен ВС России на Сватовском направлении
- Байден выразил желание залезть на дерево
- Гильдия сценаристов США завершила забастовку
- Вылетел задержанный на три дня рейс по маршруту Иркутск – Пхукет
- Банки России запустили оплату по QR за границей
- Конгресс США: на счет Байдена поступали деньги из Китая
- Шойгу заявил, что за месяц уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley
- В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена
- СМИ: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию
- Американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru