Гештаб Чехии призвал запугивать Москву, чтобы не допустить войны с РФ
Военный конфликт с Россией не является невозможным, хоть и неправдоподобен в настоящее время, сообщает «Чешское телевидение» со ссылкой на заявление начальник Генштаба Чехии Карела Ржехка.
Он призвал продолжать помогать Киеву, так как она «покупает время» для Европы. Ржехка указал, что Киев «держит Россию подальше от границ» Европейского союза. Он подчеркнул, что избежать вероятного конфликта с Россией удастся только через запугивание.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru