Гештаб Чехии призвал запугивать Москву, чтобы не допустить войны с РФ

Военный конфликт с Россией не является невозможным, хоть и неправдоподобен в настоящее время, сообщает «Чешское телевидение» со ссылкой на заявление начальник Генштаба Чехии Карела Ржехка.

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Он призвал продолжать помогать Киеву, так как она «покупает время» для Европы. Ржехка указал, что Киев «держит Россию подальше от границ» Европейского союза. Он подчеркнул, что избежать вероятного конфликта с Россией удастся только через запугивание.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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