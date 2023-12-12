Он призвал продолжать помогать Киеву, так как она «покупает время» для Европы. Ржехка указал, что Киев «держит Россию подальше от границ» Европейского союза. Он подчеркнул, что избежать вероятного конфликта с Россией удастся только через запугивание.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

