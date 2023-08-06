Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в своей речи о бомбардировке Хиросимы

Его речь зачитала заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Она ни разу не упомянула США, которые ответственны за гибель сотен тысяч людей в результате бомбардировки японских городов.

Гутерриш заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Он считает, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об оружии, которое республика получила от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

