Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в своей речи о бомбардировке Хиросимы

В своем послании о ядерной бомбардировке Хиросимы 78 лет назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул Америку, сообщает РИА Новости.

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Его речь зачитала заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Она ни разу не упомянула США, которые ответственны за гибель сотен тысяч людей в результате бомбардировки японских городов.

Гутерриш заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Он считает, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об оружии, которое республика получила от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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