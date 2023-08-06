Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в своей речи о бомбардировке Хиросимы
В своем послании о ядерной бомбардировке Хиросимы 78 лет назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул Америку, сообщает РИА Новости.
Его речь зачитала заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Она ни разу не упомянула США, которые ответственны за гибель сотен тысяч людей в результате бомбардировки японских городов.
Гутерриш заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Он считает, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об оружии, которое республика получила от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в своей речи о бомбардировке Хиросимы
- Россия уничтожила «Ланцетами» две единицы украинской бронетехники
- СМИ: мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер»
- Подоляк: Киев будет считать Польшу «близким другом» до окончания боевых действий
- СМИ: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины
- Часть выселенных из отеля в Турции российских школьников вернулась домой
- СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
- Стало известно о состоянии Лады Дэнс
- Подоляк заявил о существенном дефиците оружия у ВСУ
- Количество погибших в результате оползня в Грузии выросло до 17 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru