Генсек НАТО Столтенберг стал новым главой Центробанка Норвегии
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга назначили на должность главы Центробанка Норвегии, сообщает пресс-служба правительства королевства.
В сообщении говорится, что срок полномочий политика на новом посту составит шесть лет, в должность он вступит с даты, которая будет установлена министерством финансов Норвегии, после того, как он уйдет с поста руководителя Североатлантического альянса.
Глава норвежского минфина Трюгве Слагсволд Ведум заявил, что у Столтенберга есть необходимое финансовое образование, а также понимание общества и управленческий опыт.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в стране отменят ряд ограничений из-за коронавируса, в том числе, по количеству гостей на мероприятиях и по социальной дистанции.
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