Генсек НАТО отметил усиление российского присутствия на Крайнем Севере

НАТО зафиксировало укрепление позиций российской армии на Крайнем Севере. Об этом заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг изданию Politico.

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По словам Столтенберга, Россия вновь открывает базы советских времен на Крайнем Севере. Генсек НАТО утверждает, что российские войска усилили свое присутствие в воздухе и на море, а также совершенствуют вооружения, включая подлодки и особенно ядерное оружие.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти России не планируют использовать ядерное оружие на территории России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияЙенс СтолтенбергНАТО
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