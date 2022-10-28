Генсек НАТО отметил усиление российского присутствия на Крайнем Севере

По словам Столтенберга, Россия вновь открывает базы советских времен на Крайнем Севере. Генсек НАТО утверждает, что российские войска усилили свое присутствие в воздухе и на море, а также совершенствуют вооружения, включая подлодки и особенно ядерное оружие.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти России не планируют использовать ядерное оружие на территории России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

