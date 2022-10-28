Генсек НАТО отметил усиление российского присутствия на Крайнем Севере
НАТО зафиксировало укрепление позиций российской армии на Крайнем Севере. Об этом заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг изданию Politico.
По словам Столтенберга, Россия вновь открывает базы советских времен на Крайнем Севере. Генсек НАТО утверждает, что российские войска усилили свое присутствие в воздухе и на море, а также совершенствуют вооружения, включая подлодки и особенно ядерное оружие.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти России не планируют использовать ядерное оружие на территории России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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