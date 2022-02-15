Генконсульство: данных о пострадавших россиянах при аварии поездов в Мюнхене нет
15 февраля 202205:02
Генконсульство России в Мюнхене не получало сообщений о пострадавших гражданах России при столкновении поездов, сообщает РИА Новости.
По данным дипмиссии, вопрос находится на контроле, в консульстве изучают информацию. «Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — отметили в генконсульстве.
Напомним, два пассажирских поезда столкнулись в немецком Мюнхене, в результате погиб один человек, десятки пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru