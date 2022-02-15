Генконсульство: данных о пострадавших россиянах при аварии поездов в Мюнхене нет

Генконсульство России в Мюнхене не получало сообщений о пострадавших гражданах России при столкновении поездов, сообщает РИА Новости.

Человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Мюнхене

По данным дипмиссии, вопрос находится на контроле, в консульстве изучают информацию. «Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — отметили в генконсульстве.

Напомним, два пассажирских поезда столкнулись в немецком Мюнхене, в результате погиб один человек, десятки пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:КрушениеПоездаГермания
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