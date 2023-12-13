ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались.

Ранее тысячи жителей Израиля собрались вечером 9 декабря на митинг в центре Тель-Авива. Они требовали от правительства Биньямина Нетаньяху провести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

