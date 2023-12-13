ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе
13 декабря 202305:01
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников, сообщает РИА Новости.
За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались.
Ранее тысячи жителей Израиля собрались вечером 9 декабря на митинг в центре Тель-Авива. Они требовали от правительства Биньямина Нетаньяху провести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru