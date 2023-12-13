ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников, сообщает РИА Новости.

Израиль: ХАМАС на севере сектора Газа на грани краха

За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались.

Ранее тысячи жителей Израиля собрались вечером 9 декабря на митинг в центре Тель-Авива. Они требовали от правительства Биньямина Нетаньяху провести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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