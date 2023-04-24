ФСБ задержала охранника за желание воевать на стороне ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в столичном регионе сотрудника частного охранного предприятия, собиравшегося сражаться на стороне ВСУ. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

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Сообщается, что задержанный пытался таким образом обогатиться. Он также призывал соотечественников следовать его примеру.

Ранее обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила в суде, что «безумно сожалеет» о случившемся. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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