ФСБ задержала охранника за желание воевать на стороне ВСУ
24 апреля 202312:46
Сотрудники ФСБ задержали в столичном регионе сотрудника частного охранного предприятия, собиравшегося сражаться на стороне ВСУ. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Сообщается, что задержанный пытался таким образом обогатиться. Он также призывал соотечественников следовать его примеру.
Ранее обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила в суде, что «безумно сожалеет» о случившемся. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru