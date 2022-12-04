Фридман прокомментировал сообщения в СМИ о своем задержании
Российский предприниматель Михаил Фридман прокомментировал информацию в СМИ о своем задержании в Лондоне, сообщает «РЕН ТВ».
«У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями», — заявил бизнесмен.
Напомним, посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании с требованием незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.
По данным Telegram-канала Baza, речь может идти о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» 58-летнем Михаиле Фридмане, который проживает в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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