Фридман прокомментировал сообщения в СМИ о своем задержании

«У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями», — заявил бизнесмен.

Напомним, посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании с требованием незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

По данным Telegram-канала Baza, речь может идти о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» 58-летнем Михаиле Фридмане, который проживает в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

