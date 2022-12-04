Фридман прокомментировал сообщения в СМИ о своем задержании

Российский предприниматель Михаил Фридман прокомментировал информацию в СМИ о своем задержании в Лондоне, сообщает «РЕН ТВ».

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«У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями», — заявил бизнесмен.

Напомним, посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании с требованием незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

По данным Telegram-канала Baza, речь может идти о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» 58-летнем Михаиле Фридмане, который проживает в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЗадержаниеВеликобритания
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