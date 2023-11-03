ФРГ выделит Армении €9,3 млн на решение проблем беженцев из Нагорного Карабаха

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ пообещала не оставить жителей республики одних в решении этого вопроса.

«Мы видели, как вы открыли свои сердца народу Нагорного Карабаха» - добавил Бербок.

Ранее в Армении сообщили о переехавших в страну 88780 жителях Карабаха, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

