ФРГ выделит Армении €9,3 млн на решение проблем беженцев из Нагорного Карабаха

Берлин выделит €9,3 млн на решение проблем беженцев из Нагорного Карабаха в Армении. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в Ереване на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

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Глава внешнеполитического ведомства ФРГ пообещала не оставить жителей республики одних в решении этого вопроса.

«Мы видели, как вы открыли свои сердца народу Нагорного Карабаха» - добавил Бербок.

Ранее в Армении сообщили о переехавших в страну 88780 жителях Карабаха, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахБеженцыАрменияГермания

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