ФРГ и Польше запретят поставки российской нефти
Одиннадцатый пакет антироссийских санкций прекращает действие исключений для ФРГ и Польши относительно поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает «РЕН ТВ».
Как заявили в Берлине, с начала года страна не покупает российское сырье. Таким образом, новые меры, закрепляют уже действующие ограничения в отношении российских углеводородов.
Как сообщалось ранее, в 11-й пакет антироссийских санкций, который был согласован представителями стран-членов Евросоюза включены меры, которые не позволят обходить ограничения, ранее введенные Европейским союзом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru