ФРГ и Польше запретят поставки российской нефти

Как заявили в Берлине, с начала года страна не покупает российское сырье. Таким образом, новые меры, закрепляют уже действующие ограничения в отношении российских углеводородов.

Как сообщалось ранее, в 11-й пакет антироссийских санкций, который был согласован представителями стран-членов Евросоюза включены меры, которые не позволят обходить ограничения, ранее введенные Европейским союзом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

