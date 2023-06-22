ФРГ и Польше запретят поставки российской нефти

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций прекращает действие исключений для ФРГ и Польши относительно поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает «РЕН ТВ».

Владимир Зеленский собирался подорвать трубопровод «Дружба»

Как заявили в Берлине, с начала года страна не покупает российское сырье. Таким образом, новые меры, закрепляют уже действующие ограничения в отношении российских углеводородов.

Как сообщалось ранее, в 11-й пакет антироссийских санкций, который был согласован представителями стран-членов Евросоюза включены меры, которые не позволят обходить ограничения, ранее введенные Европейским союзом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Егор Еремов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГерманияПольшаНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры