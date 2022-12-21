Французский разведчик заявил, что тотальная война в Европе не будет развязана
Тотальная война в Европе не будет развязана, ни одна европейская страна не хочет воевать с Россией. Такое мнение высказал бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, его слова передает Mondafrique.
Он также отметил, что страны Европы во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном призывают стороны найти мирное решение.
По его словам, именно США спровоцировали конфликт на Украине.
Жюйе также призвал Запад перестать «тешить себя иллюзиями» о том, что силы России на исходе.
Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может принять решение о начале прямой конфронтации с Россией, сопровождая это заявлениями о «мире». По его словам, помочь США в этом вопросе может Польша, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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