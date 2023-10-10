Французские солдаты покидают военную базу в Нигере

Нигерскую военную базу в Ниамее покидает первая волна военнослужащих Франции, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Посол Франции покинул Нигер

Их «переезд» происходит в Ниамее прямо сейчас. Другие подробности неизвестны.

Ранее суд Нигера освободил сына свергнутого президента Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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