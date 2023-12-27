Французская полиция задержала угнанный фургон с мигрантами

Уточняется, что инцидент произошёл на автомагистрали A16, где полиция заметила фургон с тяжёлым грузом, водитель которого при виде стражей порядка попытался скрыться.

Когда правоохранители остановили автомобиль, то обнаружили внутри 26 мигрантов - их отправили в отделение полиции, а фургон, который оказался угнанным, эвакуировали на штрафстоянку.

Ранее в Карелии задержали 150 нелегальных мигрантов на пути в Финляндию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».